Aproveite a Primavera para dar uma nova vida também à sua casa!

Pintar uma divisão ou remodelar toda a pintura é muito mais do que uma questão estética. Ao pintar o seu imóvel está a proteger as suas paredes, a actualizar, a preservar e até a valorizar o seu imóvel.

Confira 9 passos para pintar as paredes da sua casa

1 - Conheça os diferentes tipos de tinta e as suas funções

2 - Avalie as paredes a pintar, para verificar se existem sinais de humidade, fungos ou imperfeições;

3 - Agrupe todo o material que vai necessitar

4 - Prepare o espaço com o isolamento dos rodapés e dos móveis

5 - Repare as imperfeições evidentes para obter bons resultados

6 - Calcule a quantidade de tinta necessária para a primeira demão

7 - Misture bem as tintas antes de as aplicar para evitar alterações de tonalidade

8 - Use os acessórios adequados para cada aplicação

9 - Respeite os tempos de secagem

Para proteger e embelezar as suas paredes, a Casa Santo António oferece-lhe tintas de interior e exterior de alta qualidade, disponíveis numa variedade de cores e acabamentos. Seja para uma simples remodelação ou uma grande renovação, na Casa Santo António vai encontrar tudo o que precisa para obter resultados duradouros e surpreendentes.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.