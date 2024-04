Nuno Batista convida todos os envolvidos no concurso do transporte inter-ilhas para discutirem soluções

Face às constantes prorrogações por parte da Binter, "foi decidido enviar um convite a todas as autoridades e empresas envolvidas nesta situação", revelou, hoje, o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista.

Já havia dito que tínhamos que tomar outro tipo de medidas e a primeira foi tomada hoje, não por mim, mas pela Assembleia Municipal". Nuno Batista.

O presidente da autarquia defende que "todos aqueles que estão envolvidos nesta situação, como o Governo da República, o Governo Regional, a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, a Junta de Freguesia e as companhias" deviam se reunir, no sentido de "acabar com um assunto que prejudica demasiado os porto-santenses e o Porto Santo".

No seu entender, é preciso "coragem" para "iniciar um processo novo e em conjunto fazer um caderno de encargos" que sirva "os interesses da Madeira e, acima de tudo, dos portosantenses".