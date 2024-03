Albuquerque abre porta de saída a nomeados

O presidente do Governo Regional escancarou a porta de saída dos directores e membros nomeados que apoiaram a candidatura do seu adversário nas eleições do PSD-M decorreram na passada quinta feira.

Miguel Albuquerque classificou os cargos de “ultra confiança política” razão pela qual considera que esses elementos devem tomar a iniciativa de apresentar a sua exoneração dentro de um quadro de coerência política, sublinha.

Não sendo essa vontade dos próprios deu carta branca aos secretários regionais para fazer o que entenderem.

Neste cenário estará por exemplo Natércia Xavier e Pedro Gouveia, ambos directores regionais, ainda António Trindade e Altino Freitas, adjunto e chefe do gabinete de Rafaela Fernandes.