Albuquerque é responsável pelas exonerações na Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente?

Aquilo que se previa pudesse vir a acontecer no rescaldo da renhida disputa interna pela liderança do PSD/M, a exoneração de apoiantes de Manuel António Correia a exercerem funções em cargos de confiança política no Governo Regional de Miguel Albuquerque, fez as primeiras vítimas esta semana, ao saber-se esta quarta-feira que a Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente havia exonerado, com efeitos desde segunda-feira, dia 1 de Abril, três elementos do gabinete de Rafaela Fernandes. Destaque para a dispensa do adjunto da governante, António Trindade, apoiante com grande influência da candidatura que tentou derrotar Albuquerque da liderança do partido e, consequentemente, de voltar a ser candidato à presidência do Governo Regional.

A 'bomba política' rebentou ontem à tarde com a publicação das exonerações em despacho no diário oficial da Região (JORAM).

Uma decisão que não é de todo surpreendente, uma vez que vai de encontro ao ‘apelo’ feito por Miguel Albuquerque poucos dias após o duelo interno, quando a 25 de Março escancarou a porta de saída dos directores e membros nomeados que apoiaram a candidatura do seu adversário nas directas do PSD/M.

Nessa altura o também presidente do Governo Regional deixava claro que os cargos de nomeação são cargos de “ultra confiança política” razão pela qual endereçou convite ao visados para que tomassem a iniciativa de apresentar a sua exoneração dentro naquilo que classificou de quadro de coerência política.

Esclareceu ainda que se essa não fosse a vontade dos ‘seus adversários’, os secretários regionais tinham ‘carta branca’ para fazer o que entendessem por conveniente, num claro apelo à destituição dos mesmos do cargo ou da função que ocupavam na estrutura do Governo Regional.

Nessa mesma ocasião o DIÁRIO recordava que corriam risco de ‘serem corridos’, entre outros, Natércia Xavier e Pedro Gouveia, ambos directores regionais, e ainda António Trindade e Altino Freitas, adjunto e chefe do gabinete de Rafaela Fernandes.

Eis que passada uma semana – que coincidiu com a semana pascal – eis que começaram a ‘rolar cabeças’, com destaque para António Trindade, adjunto de Rafaela Fernandes.

Foi exonerado do exercício de funções no primeiro dia deste mês Abril, que tem a particularidade de assinalar os 50 anos do 25 de Abril de 1974.

“Não sou obrigada a trabalhar diariamente com uma pessoa que é membro do meu gabinete, nomeado por mim - noto convidado por mim - e que se esqueceu da relação de confiança que é essencial no dia a dia”, justificou Rafaela Fernandes ontem à noite, pouco depois de vir a público a exoneração de António Trindade que classificou a medida de “saneamento”. Em reacção à sua exoneração, o técnico superior, licenciado em Ciência Política assegurou que o seu afastamento “não é uma questão pessoal. Foi saneamento político e foi por pensar diferente, por ter uma opinião diferente, não há a mínima dúvida”, afirmou. Embora reconheça “legitimidade” da secretária para “exonerar ou nomear” quem quer que seja - “isso não está em causa” - mas sim a estranheza do acto, porque até agora foi o único “exemplo” de um lote de apoiantes. “Não houve com mais ninguém a forma com eu fui tratado. Eu fui o primeiro. Se fui exemplo, é um péssimo sinal”, reagiu pouco depois de ser notícia a decisão publicada no diário oficial da Região.

Hoje Miguel Albuquerque descartou responsabilidades nas exonerações. “É da responsabilidade de cada secretário regional escolher com quem quer a trabalhar nos cargos de extrema confiança política”, alegou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

No rescaldo da exoneração de António Trindade, até agora adjunto de Rafaela Fernandes, secretária regional de Agricultura e Ambiente, afastado por falta de confiança política, conforme noticiou o DIÁRIO em primeira mão e cujos contornos pode ler na edição impressa do DIÁRIO de hoje, o chefe do executivo madeirense afirmou que esse “é um problema que cada secretário resolve”.

Se é certo que estas exonerações são da responsabilidade directa de Rafaela Fernandes, não é menos verdade que são demissões que ocorrem a ‘pedido’ de Miguel Albuquerque, não estando por isso isento de ser co-responsabilizado pela decisão, embora tenha também afirmado que caberia ao secretários regionais agir de acordo com aquilo que entendessem por conveniente, como que a querer 'lavar as mãos' neste conturbado processo que tem origem no conflito interno partidário e cujas consequências são reflectem-se agora na estrutura governativa do executivo.