Reaberta Rua de São Pedro

A Câmara Municipal do Funchal informa que a Rua de São Pedro será reaberta à normal circulação rodoviária, a partir do próximo dia 7 de Abril (domingo).

A rua foi encerrada por motivos de realização de obras.

Informa ainda a autarquia que, no âmbito da empreitada municipal de 'Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2ª Fase', a circulação rodoviária ficará interrompida na Rua do Castanheiro, a partir do dia 8 de Abril (segunda-feira), e condicionada na Rua Câmara Pestana a partir do dia 11.

Estima-se que ambas as intervenções estarão concluídas no dia 24 de Abril". Câmara Municipal do Funchal