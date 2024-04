Dicas a ter em conta no carregamento de carros eléctricos

Está na moda ter um carro eléctrico. No entanto, é necessário ter alguns cuidados para preservar a bateria do automóvel.

Eis algumas dicas para fazer os carregamentos da melhor forma:

Não esgote a bateria totalmente

Evite que a percentagem da bateria se aproxime de zero e não faça cargas completas constantes. Estipule um valor mínimo para carregar. Utilize 20% como referência de capacidade mínima desejável da bateria.

Evite cargas e descargas completas

Se usar um carregamento rápido, nunca vá acima dos 80% da capacidade. Em carregamentos lentos, pode chegar aos 100%. É possível definir no carro um valor de carga máxima. Veja se o fabricante tem alguma recomendação sobre o carregamento.

Escolha bem o posto de carregamento

Os veículos e os carregadores têm potências de carregamento diferentes. Em regra, quanto mais potente o carregador, mais paga. Utilize, sempre que possível, os carregadores adaptados à velocidade máxima de carregamento.

Opte por carregamentos de baixa potência

O carregamento com maior potência aumenta a temperatura e pode ser negativo para a longevidade das células da bateria. Nunca faça o carregamento acima dos 80% em postos ultrarrápidos. Prefira os carregamentos de baixa potência (em casa, durante a noite, por exemplo) e use os postos rápidos apenas como último recurso ou em urgência.

Descubra quanto tempo demora um carregamento

Sem considerar perdas ou limitações do veículo, um carregador de 22 quilowatts demora uma hora para carregar 22 quilowatts. Por exemplo, a bateria tem 47 kW/h e quer carregá-la até 80%, mas ainda tem 10% de carga. Precisará de carregar 70%, ou seja, 33 kW/h. Se dividir a potência que deseja carregar pela capacidade do carregador, descobre o tempo que demora a operação. Neste caso, estimamos uma hora e meia para carregar os 70%.

Uma tomada caseira não é a melhor opção, mas é uma alternativa

Não utilize extensões. Podem aquecer muito e aumentar o risco de curto-circuito. Mas, se for mesmo preciso, prefira uma extensão simples com material resistente à temperatura, com secção de cabo superior a 2,5 milímetros. Neste tipo de carregamento, use o carregador portátil específico que vem com o carro.

Cuidado com a temperatura

Evite carregar sob o sol intenso durante os dias de verão mais quentes, sobretudo em veículos sem sistema de refrigeração das baterias, ou após viagens longas a alta velocidade. Deixe o carro em zonas frescas.

