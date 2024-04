150 atletas participam no Torneio Internacional de Ginástica Rítmica na Madeira

O torneio Internacional de Ginástica Rítmica (AGIM Cup) está de regresso após um interregno de 13 anos. O evento decorre entre os dias 5 e 7 de Abril, com participação de 150 atletas com destaque para clubes regionais, mas também de Portugal continental, Brasil, Polónia e Cabo Verde.

A presidente da Associação Fátima Azevedo apresentou, hoje, este evento, numa conferência de imprensa no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

Jéssica Jardim, ginasta madeirense, é a madrinha deste evento de entrada livre, que acontece no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo.

Helena Dias, directora técnica da competição, frisou a participação da seleção regional de ginástica rítmica. A competição tem início já amanhã, com os escaloes de formação e cerimónia de abertura.

Por seu lado, Juan Gonçalves, director de serviços da Direção Regional de Desporto, mostrou o agrado por receber tantos participantes, frisando a competência e empenho da direcção desta associação, que consegue recuperar uma competição que não acontecia há mais de uma década. Este tipo de organizações dão oportunidade de os atletas madeirenses participarem em eventos internacionais e terem mais experiência competitiva.

Luís Arrais, presidente da Federação Portuguesa de Ginástica, quis salientar a importância deste torneio internacional para a própria federacão, que apesar de estar a realizar um campeonato da Europa em Guimarães, se faz representar nesta competição.

Por fim, a vereadora com o pelouro do Desporto da CMF, Helena Leal, disse ser "com muita honra" que o Funchal abre portas para esta competição internacional. "É sempre com muito gosto que o município se associa a estas competições ", disse a autarca, salientando o investimento que o município tem vindo a fazer nas associações de carácter desportivo, sendo que este ano o Orçamento camarário para estrs apoios é de 1,2 milhões de euros. Helena Leal quis ainda relevar o apoio que tem vindo a ser dado aos clubes por cada atleta jovem que se encontre inscrito.