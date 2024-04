O BMW 216D Grand Coupé Pack M vem equipado com uma série de características especiais que combinam estilo, desempenho e tecnologia para uma experiência de condução excepcional.

No exterior deparamo-nos com um design arrojado e desportivo que é complementado com um interior espaçoso, confortável e com materiais de alta qualidade.

Este Grand Coupé além de marcar presença na estrada pela sua robustez, vem equipado com um motor 1.5 a diesel com 116 cavalos, uma caixa automática de velocidades e 4 modos de condução que proporcionam uma combinação ideal entre eficiência e desempenho na estrada.

A pensar na sua segurança, este potente veículo vem equipado com uma gama de tecnologias de segurança activa e passiva, incluindo múltiplos airbags, ABS, EBD, ESP, entre outros.

Experimente a elegância sofisticada, o desempenho dinâmico e a tecnologia de ponta, este veículo redefine o conceito de luxo e estilo. Visite o Megamotor e faça o seu test-drive.

