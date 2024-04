JPP acredita ter credibilidade junto do eleitorado

O secretário-geral do Justos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, garantiu este sábado, 6 de Março, que tem "recebido muita força por parte de muitos quadrantes da sociedade" e reforçou o objectivo de averiguar alegados casos de corrupção no Governo Regional.

À margem de uma acção de contacto com a população na cidade do Funchal, o político madeirense, líder do grupo parlamentar do JPP na última legislatura, afirmou que até mesmo "simpatizantes de outros partidos que vêm no JPP um partido regional com quadros, independentes e com fortes ligações à sociedade".

Élvio Sousa acredita que os partidos rivais "estão com medo do JPP e da sua credibilidade junto do eleitorado", acrescentando que os existe temor perante "todo o exército de homens e mulheres que o JPP tem nas suas fileiras", por isso apostam em "jogadas de descredibilização".

"Eles estão com medo que possamos fazer uma auditoria externa às contas e às negociatas que andaram a fazer nos últimos anos", disparou, apelando à população para que fale com o JPP sobre "temas e dossiers que cheirem a corrupção".