Crianças madeirenses em risco não saem das casas de acolhimento na Páscoa

“Não nos pomos em perigo para festejar um momento que pode não ser de festejo”, diz Anaísa Pestana, da Fundação Cecília Zino. A directora técnica da instituição, que justifica, assim, por que motivos alguns menores em risco permanecem nas casas de acolhimento na Páscoa. O tema faz a manchete da edição impressa deste domingo do DIÁRIO.

A foto em grande destaque na primeira página mostra um jovem que está a dar cartas no imobiliário de luxo. Aos 22 anos, o consultor Mário O’Brien revela a chave para o sucesso num sector em crescimento, mas também extremamente competitivo.

Outra notícia dá conta que o sector do PSD mais afecto a Miguel Albuquerque quer Manuel António Correia como ‘número 2’ da lista das eleições regionais. Sem a pressão do CDS nas listas de candidatos a deputados, o líder ‘laranja’ deverá incluir o adversário para unir o partido e ter mais votos.

Na área da cultura e animação, ficamos a saber nesta edição que Mafalda Veiga vai abrir as comemorações do 50.º aniversário do 25 de Abril em Santa Cruz.

Por fim, há as notícias de desporto. O Porto Santo vai voltar a acolher rali. O Clube ‘100 à Hora’, em parceria com a Câmara Municipal, organiza prova a 22 e 23 de Novembro. Já Nacional e Marítimo não conseguiram ir além do empate na jornada de ontem da II Liga.