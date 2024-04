Madeirense toma hoje posse como Secretária de Estado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dá hoje posse aos novos 41 secretários de Estado do XXIV Governo Constitucional, numa cerimónia no Palácio da Ajuda, Lisboa.

Esta cerimónia terá a participação especial de uma madeirense, Cláudia Monteiro de Aguiar, que é a nova secretária de Estado das Pescas, conforme o DIÁRIO revelou, ontem, em primeira mão.

A ainda eurodeputada do PSD-Madeira vai trabalhar com o ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, uma pessoa que conhece bem como deputado do Parlamento Europeu.

Albuquerque felicita Cláudia Monteiro de Aguiar como nova Secretária de Estado das Pescas Conforme noticiou o DIÁRIO em primeira mão esta tarde na sua plataforma www.dnoticias.pt, Cláudia Monteiro de Aguiar vai ser a nova Secretária de Estado das Pescas do novo Governo da República chefiado por Luís Montenegro.

Os nomes dos secretários de Estado foram conhecidos na quinta-feira à noite, mais de três horas depois de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter saído do Palácio de Belém, após a sua primeira reunião semanal com o Presidente da República.

A posse dos secretários de Estado está marcada para as 18 horas, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Presidente da República aceita lista de 41 secretários de Estado proposta por Montenegro Como já veiculado, a madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar é a secretária de Estado das Pescas

No total, o Governo liderado por Luís Montenegro tem 59 membros, o mesmo número de elementos do primeiro executivo de António Costa, entre os quais 17 mulheres como secretárias de Estado.

Os 41 secretários de Estado que hoje vão tomar posse juntam-se aos 17 ministros e ao primeiro-ministro, já empossados na terça-feira.

Quanto ao número de mulheres, Luís Montenegro já tinha escolhido sete ministras, às quais se juntam agora 17 secretárias de Estado.

Há dois ministérios que são totalmente compostos por mulheres: o da Justiça e o da Saúde.

No caso da Justiça, à ministra Rita Júdice juntam-se agora as secretárias de Estado Maria José Barros e Maria Clara Figueiredo. Já no Ministério da Saúde, Ana Paula Martins terá consigo Ana Povo e Cristina Vaz Tomé, esta última assumindo uma nova pasta designada Gestão da Saúde.

Conheça quem são os ministros escolhidos por Luís Montenegro O Presidente da República aceitou hoje a lista de 17 ministros proposta pelo primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, para o XXIV Governo Constitucional.

Executivo de Montenegro é o terceiro com mais mulheres na história da democracia O XXIV Governo Constitucional vai integrar 17 ministros além do primeiro-ministro, um número semelhante ao do último executivo de António Costa, e será o terceiro mais paritário da democracia, com 41% da equipa governamental composta por mulheres.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 às 11h30 - Dia Mundial da Actividade Física e do Desporto, na Praça do Município

9h30 às 11h30 - Rastreios

10h00 às 11h00 - Aula de Dança Sénior

11h00 às 11h30 - Aula de Ginástica Sénior

- 9h00 - Abertura da 2.ª edição das Jornadas Técnicas ‘ Segurança e Sustentabilidade-Turismo de Aventura’, no Colégio dos Jesuítas;

- 9h00 às 17h00 - Mês da Protecção Civil 2024, com a 2.ª Edição Jornadas Tecnico Risco, Liderança e Turismo mais seguro, no Colégio dos Jesuítas;

- 9h30 - Exercício Francelho, na Zona Militar da Madeira, no Antigo Gag 2;

- 9h00 às 18h00 - Exposição de Meios de Protecção Civil, com Filipe Sousa e toda a vereação visitarão a exposição de meio, às 11 horas, na Praça João Abel de Freitas, em frente ao edifício Sede da Câmara Municipal de Santa Cruz;

- 10h00 - JPP realiza Iniciativa Política, na Sala de Imprensa Assembleia Legislativa;

-11h00 - Miguel Albuquerque visita a empresa Irmãos Leça de Freitas, nos Canhas, na Ponta do Sol;

- 12h00 - Conferência de imprensa de apresentação da 2ª edição do VivaCidade, no Salão Nobre CMF;

- 14h00 às 19h30 - Torneio Internacional de Ginástica Rítmica, no Pavilhão Gimnodesportivo Bartolomeu Perestrelo;

- 17h30 às 19h00 - Cerimónia da Tomada de Posse do Cônsul Honorário do Cazaquistão, com a presença do Embaixador do Cazaquistão em Portugal, na Quinta Magnólia;

- 18h00 - Miguel Albuquerque preside à abertura do Torneio de Ginástica Rítmica, no Pavilhão da Escola Bartolomeu Perestrelo;

- 18h00 - Jogo Nacional - AVS, da II Liga, no Estádio da Madeira;

- 18h00 - Inauguração da Exposição Temporária 'O meu Quintal' de Maria João Gouveia, no Museu Henrique e Francisco Franco;

- 18h00 às 19h30 - Reunião da Comissão Regional do Partido Socialista-Madeira, no Casino Park Hotel;

- 19h00 - Apresentação do livro Aye, de poemas escoceses, com a evocação de tradição escocesa na Madeira e com concerto de Sandra Escórcio Sarcevic (voz e piano) e Sara Freitas Faria (flauta), e participação especial de Violante Saramago Matos, na FNAC - Madeira Shopping;

- 19h30 - Jantar comemorativo do 20.º Aniversário de AFARAM - Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira, no Restaurante do Forte;

- 19h30 - Actividade 'Apresentação e Inauguração Pública da Alteração da Iluminação Pública para Iluminação Biodinâmica', mais Peddy Paper 'Por uma noite com mais vida' pela SPEA, em Santa Cruz;

CURIOSIDADES:

- Dia Nacional do Doente com Artrite Reumatoide e Dia Internacional da Consciência;

- Este é o nonagésimo sexto dia do ano. Faltam 270 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1939 - O líder nazi Adolf Hitler decreta a obrigatoriedade de filiação das crianças alemãs na Juventude Hitleriana.

1941 - II Guerra Mundial. Forças britânicas capturam Adis-Abeba, na Etiópia.

1955 - Winston Churchill demite-se da chefia do Governo britânico. Sucede-lhe Anthony Eden.

1958 - Fidel Castro inicia a última fase da guerrilha, a "guerra total", contra a ditadura de Fulgêncio Batista, em Cuba.

1961 - Crise Estudantil 1961-1962. O ministro português da Educação, Lopes de Almeida, volta a proibir as comemorações do Dia do Estudante, previstas para 07 de abril.

1981 - A polícia italiana detém os dirigentes das Brigadas Vermelhas Mário Moretti e Enrico Ferzi, suspeitos do rapto do juiz Giovanni d'Urso.

1992 - O Presidente do Peru, Alberto Fujimori, suspende a Constituição e dissolve o Parlamento.

1994 - Morre, aos 27 anos, o músico norte-americano Kurt Donald Cobain, líder dos Nirvana.

2006 - A Amnistia Internacional revela que os serviços secretos norte-americanos usaram companhias aéreas privadas e empresas de fachada para o transporte secreto de suspeitos de terrorismo que foram interrogados e terturados.

2007 - O atleta português Fernando Silva é suspenso por dois anos (até janeiro de 2009), após controlo positivo antidoping.

2010 - Entra em vigor o novo código de vistos da União Europeia, que define as condições de emissões dos vistos de curta duração no espaço Schengen, para nacionais de países terceiros.

2012 - Cerimónia de abertura do último troço do Túnel do Marquês de Pombal, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa, e de dois antecessores, Pedro Santana Lopes e António Carmona Rodrigues.

- A Assembleia da República aprova na generalidade, com os votos favoráveis da maioria PSD/CDS-PP e abstenção do PS, a proposta de Orçamento Retificativo do Orçamento do Estado para 2012.

2013 - O Tribunal Constitucional chumba o corte do subsídio de férias para o setor público, pensionistas e contratos de docência e investigação, bem como a criação de uma taxa sobre o subsídio de doença e desemprego.

2015 - Cerca de 40 migrantes morrem no canal da Sicília, na sequência de um acidente com a embarcação pneumática em que viajavam, segundo relatos de sobreviventes que chegam a Catânia, na Sicília.

2017 - No processo "Face Oculta", o Tribunal da Relação do Porto mantém a pena de quatro anos de prisão efetiva por um crime de tráfico de influências para Paulo Penedos, reduz a pena de prisão de Manuel Godinho de 17 anos e seis meses para 15 anos e 10 meses, e confirma a condenação de Armando Vara por tráfico de influência, mantendo a pena de cinco anos de prisão efetiva.

2019 - A primeira-ministra britânica, Theresa May, formaliza o pedido de prorrogação da data de saída do Reino Unido da União Europeia, até dia 30 de junho, e indica que está a preparar a realização das eleições europeias em maio.

2022 - Morre, com 77 anos, António Reis, ator encenador, cenógrafo, cofundador da Seiva Trupe e do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. Em 1988, recebeu a Medalha de Mérito Cultural da Câmara Municipal do Porto, em 1995 a comenda da Ordem do Infante e, em 1995, o prémio Lorca, pela Universidade de Granada em Espanha.

- Morre, aos 86 anos, o psiquiatra Afonso de Albuquerque. Criou em 1988 a fundação APOIAR, destinada ao apoio aos ex-combatentes vítimas do stress de guerra e colaborou na elaboração na sua lei aprovada em junho de 1999. Recebeu a medalha de Defesa Nacional ao médico, em outubro de 2019.

2023 - O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, é eleito por unanimidade e aclamação para o Conselho da FIFA, no 47.º Congresso da UEFA, em Lisboa.

PENSAMENTO DO DIA: