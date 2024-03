Conheça quem são os ministros escolhidos por Luís Montenegro

O Presidente da República aceitou hoje a lista de 17 ministros proposta pelo primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, para o XXIV Governo Constitucional.

A posse dos ministros do XXIV Governo Constitucional está prevista para terça-feira e a dos secretários de Estado para dois dias depois.

A lista de nomes propostos por Luís Montenegro para ministros do XXIII Governo Constitucional é a seguinte:

Primeiro-ministro Luís Montenegro

Ministro de Estado e de Negócios Estrangeiros Paulo Rangel

Ministro de Estado e das Finanças Joaquim Miranda Sarmento

Ministro da Presidência António Leitão Amaro

Ministro Adjunto e da Coesão Territorial Manuel Castro Alemida

Ministro dos Assuntos Parlamentares Pedro Duarte

Ministro da Defesa Nacional Nuno Melo

Ministra da Justiça Rita Júdice

Ministra da Administração Interna Margarida Blasco

Ministro da Educação, Ciência e Inovação Fernando Alexandre

Ministra da Saúde Ana Paula Martins

Ministra das Infraestruturas e Habitação Miguel Pinto Luz

Ministro da Economia Pedro Reis

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Maria do Rosário Palma Ramalho

Ministra do Ambiente e Energia Maria da Graça Carvalho

Ministra da Juventude e Modernização Margarida Balseiro Lopes

Ministro da Agricultura e Pescas José Manuel Fernandes

Ministra da Cultura Dalila Rodrigues

O primeiro vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, vai ser o número dois do Governo liderado por Luís Montenegro, assumindo o cargo de ministro de Estado e de Negócios Estrangeiros.

O economista e líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, foi o nome escolhido por Luís Montenegro para o cargo de ministro do Estado e das Finanças, depois de ter coordenado a moção do actual presidente do PSD em 2022.

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, vai ser o próximo ministro da Defesa Nacional no XXIV Governo Constitucional.

O coordenador do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD Pedro Duarte vai ser o novo ministro dos Assuntos Parlamentares.

O vice-presidente do PSD e antigo secretário de Estado António Leitão Amaro vai ser o novo ministro da Presidência, número três do Governo, uma pasta de coordenação política do executivo.

O coordenador do Movimento Acreditar do PSD e antigo presidente da AICEP, Pedro Reis, vai ser o ministro da Economia do Governo liderado por Luís Montenegro, proposta já aceite pelo Presidente da República.

A antiga bastonária da Ordem dos Farmacêuticos Ana Paula Martins vai ser a nova ministra da Saúde, depois de em dezembro se ter demitido do cargo de presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.

O vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz vai assumir pela primeira vez o cargo de ministro, na pasta das Infraestruturas e Habitação, depois de ter sido secretário de Estado das Infraestruturas no segundo breve Governo liderado por Pedro Passos Coelho.