Vento ameaça afectar amanhã o movimento aéreo com destino à Madeira

O movimento aéreo com destino ao Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo programado para esta sexta-feira poderá enfrentar constrangimentos operacionais a confirmar-se a previsão de vento por vezes forte com rajadas até 70 km/h – que nas terras altas da ilha da Madeira poderá soprar até 90 km/h -, em especial durante a tarde, antes de rodar para oeste ao final do dia e enfraquecer.

O previsto agravamento das condições atmosféricas deve-se à aproximação e passagem de superfície frontal fria “com alguma actividade”, que faz também antever, em geral, “períodos de céu muito nublado e a de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros”, aponta Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira.

No que diz respeito ao vento, o meteorologista faz saber que a previsão indica que hoje ainda será “predominante do quadrante sul” por vezes forte nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, mas sobretudo nas terras altas.

Até ao fim-de-semana espera-se também alguma agitação marítima, mais significativa na costa norte da ilha da Madeira e em Porto Santo, com ondas de noroeste entre 1,5 m e 3,5 m. Na costa sul, ondas de oeste entre 1,0 e 2,5 m”.