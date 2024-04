Machico apoia associativismo desportivo em 110 mil euros

A Câmara Municipal de Machico reforçou a verba atribuída às associações e clubes desportivos com sede no Município. Para o ano de 2024, serão 12 as entidades que vão usufruir do apoio monetário, num total de 110 mil euros.

A verba agora atribuída, é superior aos anos transactos e tem como objectivo promover e dinamizar eventos desportivos no Concelho com vista na melhoria da qualidade de vida da população

Os protocolos entre a Autarquia, que esteve representada pelo seu presidente Ricardo Franco, e os responsáveis pelas entidades desportivas que irão usufruir desta medida foram celebrados, esta quinta-feira, nos Paços do Concelho.