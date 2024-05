Idosa sofre queda grave no Porto Santo e é evacuada para a Madeira

Uma mulher com cerca de 70 anos caiu nos degraus da sua habitação, no Campo de Baixo, no Porto Santo, e bateu com a cabeça na parede, sofrendo ferimentos graves. A idosa foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e transportada para o centro de saúde.

Após uma avaliação médica foi decidido que teria de receber tratamento no Hospital Dr. Nélio Mendonça, tendo viajado para a Região a bordo do avião da Força Aérea Portuguesa C-295.