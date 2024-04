Ibrahima Guirassy suspenso por dois jogos

O médio do Marítimo Ibrahima Guirassy foi castigado com dois jogos pelo Conselho de Disciplina da FPF, em consequência do cartão vermelho directo com que foi punido no jogo com o Leixões, da última jornada da II Liga. Deste modo, o médio franco-guineense, de 25 anos, vai falhar os jogos com o Torreense, neste domingo, e depois com o Santa Clara, na jornada 29 da II Liga, dois jogos de extrema importância para a formação maritimista, ainda imiscuída na luta pela subida de divisão.

De acordo com o acórdão do CD, Guirassy foi considerado “culpado de conduta violenta”, em virtude de “ter pontapeado um adversário”, conforme relatório de Manuel Oliveira, que arbitrou o embate dos verde-rubros com o Leixões.

Refira-se que, ainda relativamente ao embate com os leixonenses, Pedro Ferrer, treinador de guarda-redes, foi suspenso por um jogo por já dentro do túnel de acesso do relvado aos balneários ter sido considerado expulso, em virtude de “ter utilizado gestos e/ou linguagem ofensiva” para com a equipa de arbitragem