Albuquerque felicita Cláudia Monteiro de Aguiar como nova Secretária de Estado das Pescas

Conforme noticiou o DIÁRIO em primeira mão esta tarde na sua plataforma www.dnoticias.pt, Cláudia Monteiro de Aguiar vai ser a nova Secretária de Estado das Pescas do novo Governo da República chefiado por Luís Montenegro.

Quem já felicitou a social-democrata, que ainda desempenha as funções de eurodeputada, foi o presidente do Governo Regional e do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque.

À Cláudia Monteiro de Aguiar, endereço as maiores felicidades nesta missão, como Secretária de Estado das Pescas. Tenho a maior consideração e amizade por ela. Uma mulher de garra, trabalhadora e que defende as causas que abraça com afinco. Tenho a certeza que fará um excelente trabalho e que levará, como sempre, a Madeira no seu coração. Para a sua terra e para todos nós, é uma honra testemunhar o seu percurso e o que, com mérito, tem alcançado. Portugal só fica a ganhar! Miguel Albuquerque

Refira-se que Cláudia Monteiro de Aguiar vai agora trabalhar com o ministro da Agricultura e Pesca, José Manuel Fernandes.