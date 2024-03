Travessia de Tomás Lacerda agora em documentário

“É com enorme orgulho que hoje lanço o documentário daquilo que foi a maior prova pessoal de superação física e mental! Este documenta todos os momentos vividos na minha travessia entre a Ilha do Porto Santo e a Ilha da Madeira. Foram 81 km, 11h18min a remar repletos de diversão, suor, cansaço e lágrimas”, diz o atleta Tomás Lacerda, numa breve introdução ao documentário que dá a conhecer este feito inédito do seu percurso profissional.

Tal como o DIÁRIO noticiou o madeirense Tomás Lacerda tornou-se, a 10 de Agosto de 2023, na primeira pessoa a cumprir uma travessia de 44 milhas náuticas ‘em cima’ de uma prancha de Stand Up Paddle. O feito foi alcançado entre o porto do Porto Santo e a Praia Formosa, numa ‘aventura’ que durou pouco mais de 11 horas.