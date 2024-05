Dados sobre risco de pobreza "carecem de actualização", afirma Governo Regional

Na sequência dos dados do ‘Relatório Anual Portugal, Balanço Social 2023’, em que aponta a Madeira como a região do País com maior risco de pobreza, o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Inclusão e Juventude, veio afirmar que "a informação divulgada ontem carece de actualização".

De acordo com o comunicado, o Relatório em estudo foi feito tendo por base, entre outros, os dados divulgados através do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento de 2022 (ICOR 2022). "Ora, já foi divulgado e publicado o ICOR 2023, com os dados mais actualizados", pode ler-se.

De acordo com o Relatório anual publicado, "A taxa de risco de pobreza está quase 10 pontos percentuais acima da média nacional na Madeira, a região com a maior taxa de risco de pobreza em Portugal, e 9 pontos percentuais acima da média nos Açores. Além disso, os Açores e a Madeira foram as únicas regiões em que a taxa de pobreza aumentou no último ano, de 21,9% para 25,1% e de 24,3% para 25,9%, respectivamente.”

Os dados mencionados no Relatório são dados que já se encontram desactualizados, sendo que os dados publicados pelo ICOR 2023, em Novembro de 2023, demonstram uma evolução positiva no que concerne à Região Autónoma da Madeira, muitas vezes em tendência contrária à média nacional. Secretaria Regional de Inclusão e Juventude

"Segundo o ICOR 2023, não só a Região da Autónoma da Madeira baixa a distância percentual face à média nacional para 7.8% (e não 10%) como é ultrapassada pela Região Autónoma dos Açores que passa a ter a maior taxa de risco de pobreza fixada nos 26.1%.

Posto isto, e com base na linha de pobreza regional, com enfoque nas condições socioeconómicas e níveis de custo de vida específicos a cada região, a Taxa de Risco de Pobreza na Região Autónoma da Madeira, em 2023 (rendimentos de 2022) fixou-se em 19,7%, aproximando-se assim, da média nacional, fixada nos 17%.", pode ler-se no comunicado.

Quanto à taxa de privação material e social severa, em 2023, a comunicado aponta que a Região Autónoma da Madeira "diminuiu, pelo terceiro ano consecutivo, a taxa de privação material e social severa, tendo sido, ainda, a Região do País onde esta redução foi mais significativa com 6,3% (e não 7,8%)".