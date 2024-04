Cadáver encontrado em São Vicente

Foi encontrado, há instantes, um cadáver em São Vicente.

Segundo o DIÁRIO conseguiu apurar, um cidadão estrangeiro, que se encontrava a fazer a vereda da Fajã da Areia, terá encontrado um corpo naquele trilho e comunicado via 112 com as autoridades, que imediatamente já mobilizaram vários meios para o local.

Turistas desaparecidos foram vistos pela última vez rumo ao Porto Moniz

De salientar que desde o dia 16 de Março que um casal de turistas está desaparecido em São Vicente. Os dois cidadãos franceses foram vistos pela última vez pelas 15h45, na Avenida Marcos Marques Rosa, no sítio do Calhau, em São Vicente, a caminhar em direcção ao Porto Moniz.

10 elementos da PSP retomam buscas pelo casal de turistas desaparecido em São Vicente Foram retomadas, ao início desta manhã, as buscas pelo casal de turistas francês que está desaparecido, desde o dia 16 de Março, em São Vicente.

Desde então as autoridades policiais têm estado, dia após dia, a 'varrer' toda a área à procura de qualquer pista sobre o paradeiro do casal.

Após uma breve pausa, devido às condições climatéricas, a PSP retomou ontem as buscas, com meios cinotécnicos seguiam o rasto de odor a cadáver na área perto da vereda e da residência do casal, mas nada encontraram.