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País

Presidente da República aceita lista de 41 secretários de Estado proposta por Montenegro

Como já veiculado, a madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar é a secretária de Estado das Pescas

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Para o lugar de Paulo Cafôfo, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, no Executivo de António Costa, vai José de Almeida Cesário

O Presidente da República aceitou hoje a lista de 41 secretários de Estado proposta pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, para o XXIV Governo.

De acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "recebeu hoje do primeiro-ministro" a proposta do conjunto de secretários de Estado, que aceitou.

A posse dos secretários de Estado está marcada para sexta-feira, às 18:00, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Confira aqui os nomes:

MINISTÉRIO DE ESTADO E DE NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS EUROPEUS
INÊS CARMELO ROSA CALADO LOPES DOMINGOS

SECRETÁRIO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E DA COOPERAÇÃO
NUNO RICARDO RIBEIRO DE CARVALHO DE AZEVEDO SAMPAIO

SECRETÁRIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS
JOSÉ DE ALMEIDA CESÁRIO

MINISTÉRIO DE ESTADO E DAS FINANÇAS

SECRETÁRIO DE ESTADO DO ORÇAMENTO
JOSÉ MARIA GONÇALVES PEREIRA BRANDÃO DE BRITO

SECRETÁRIA DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS
CLÁUDIA MARIA DOS REIS DUARTE MELO DE CARVALHO

SECRETÁRIO DE ESTADO DO TESOURO E DAS FINANÇAS
JOÃO ALEXANDRE DA SILVA LOPES

SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MARISA DA LUZ BENTO GARRIDO MARQUES OLIVEIRA

MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA

SECRETÁRIO DE ESTADO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
PAULO JOSÉ MARTINS RAPOSO LOPES MARCELO

SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA PRESIDÊNCIA
RUI ARMINDO DA COSTA FREITAS

MINISTÉRIO DA COESÃO TERRITORIAL

SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
HÉLDER MANUEL GOMES DOS REIS

SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
HERNÂNI DIAS

MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES

SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES
CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE ABREU AMORIM

SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESPORTO
PEDRO MIGUEL PEREIRA DIAS

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA DEFESA NACIONAL
ÁLVARO CASTELO BRANCO

SECRETÁRIA DE ESTADO DA DEFESA NACIONAL
ANA ISABEL XAVIER

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

SECRETÁRIA DE ESTADO ADJUNTA E DA JUSTIÇA
MARIA JOSÉ DIAS DA MOTA MAGALHÃES DE BARROS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
MARIA CLARA FIGUEIREDO

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
TELMO AUGUSTO JANES DE NORONHA CÔRREA

SECRETÁRIO DE ESTADO DA PROTEÇÃO CIVIL
PAULO SIMÕES RIBEIRO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA EDUCAÇÃO
MANUEL ALEXANDRE MATEUS HOMEM CRISTO

SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PEDRO TIAGO DANTAS MACHADO DA CUNHA

SECRETÁRIA DE ESTADO DA CIÊNCIA
ANA MARIA SEVERINO DE ALMEIDA PAIVA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE
ANA MARGARIDA PINHEIRO POVO

SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO DA SAÚDE
CRISTINA ALEXANDRA RODRIGUES DA CRUZ VAZ TOMÉ

MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO

SECRETÁRIO DE ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS
HUGO MORATO ALFACE DO ESPÍRITO SANTO

SECRETÁRIO DE ESTADO DA MOBILIDADE
CRISTINA MARIA DOS SANTOS PINTO DIAS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO
PATRÍCIA GONÇALVES COSTA DE MACHADO SANTOS

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO
PEDRO MANUEL MONTEIRO MACHADO

SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA
JOÃO RUI DA SILVA GOMES FERREIRA

SECRETÁRIA DE ESTADO DO MAR
LÍDIA BULCÃO

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO
ADRIANO RAFAEL SOUSA MOREIRA

SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA SEGURANÇA SOCIAL
JORGE MANUEL DE ALMEIDA CAMPINO

SECRETÁRIA DE ESTADO DA AÇÃO SOCIAL E DA INCLUSÃO
CLARA MARQUES MENDES

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E ENERGIA

SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE
EMÍDIO FERREIRA DOS SANTOS SOUSA

SECRETÁRIA DE ESTADO DA ENERGIA
MARIA JOÃO PEREIRA

MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E MODERNIZAÇÃO

SECRETÁRIA DE ESTADO DA IGUALDADE
CARLA DA CRUZ MOURO

SECRETÁRIO DE ESTADO DA MODERNIZAÇÃO E DA DIGITALIZAÇÃO
ALBERTO MANUEL RODRIGUES DA SILVA

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PESCAS

SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA
JOÃO MANUEL MOURA RODRIGUES

SECRETÁRIA DE ESTADO DAS PESCAS
CLÁUDIA SOFIA GOMES MONTEIRO DE AGUIAR

Madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar será Secretária de Estado das Pescas

A social-democrata termina o mandato de eurodeputada em Junho

SECRETÁRIO DE ESTADO DAS FLORESTAS
RUI MIGUEL LADEIRA PEREIRA

MINISTÉRIO DA CULTURA

SECRETÁRIA DA ESTADO DA CULTURA
MARIA DE LURDES DOS ANJOS CRAVEIRO

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