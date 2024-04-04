Presidente da República aceita lista de 41 secretários de Estado proposta por Montenegro
Como já veiculado, a madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar é a secretária de Estado das Pescas
Para o lugar de Paulo Cafôfo, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, no Executivo de António Costa, vai José de Almeida Cesário
O Presidente da República aceitou hoje a lista de 41 secretários de Estado proposta pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, para o XXIV Governo.
De acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "recebeu hoje do primeiro-ministro" a proposta do conjunto de secretários de Estado, que aceitou.
A posse dos secretários de Estado está marcada para sexta-feira, às 18:00, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.
Confira aqui os nomes:
MINISTÉRIO DE ESTADO E DE NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS EUROPEUS
INÊS CARMELO ROSA CALADO LOPES DOMINGOS
SECRETÁRIO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E DA COOPERAÇÃO
NUNO RICARDO RIBEIRO DE CARVALHO DE AZEVEDO SAMPAIO
SECRETÁRIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS
JOSÉ DE ALMEIDA CESÁRIO
MINISTÉRIO DE ESTADO E DAS FINANÇAS
SECRETÁRIO DE ESTADO DO ORÇAMENTO
JOSÉ MARIA GONÇALVES PEREIRA BRANDÃO DE BRITO
SECRETÁRIA DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS
CLÁUDIA MARIA DOS REIS DUARTE MELO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE ESTADO DO TESOURO E DAS FINANÇAS
JOÃO ALEXANDRE DA SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MARISA DA LUZ BENTO GARRIDO MARQUES OLIVEIRA
MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
PAULO JOSÉ MARTINS RAPOSO LOPES MARCELO
SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA PRESIDÊNCIA
RUI ARMINDO DA COSTA FREITAS
MINISTÉRIO DA COESÃO TERRITORIAL
SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
HÉLDER MANUEL GOMES DOS REIS
SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
HERNÂNI DIAS
MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES
SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES
CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE ABREU AMORIM
SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESPORTO
PEDRO MIGUEL PEREIRA DIAS
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA DEFESA NACIONAL
ÁLVARO CASTELO BRANCO
SECRETÁRIA DE ESTADO DA DEFESA NACIONAL
ANA ISABEL XAVIER
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETÁRIA DE ESTADO ADJUNTA E DA JUSTIÇA
MARIA JOSÉ DIAS DA MOTA MAGALHÃES DE BARROS
SECRETÁRIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
MARIA CLARA FIGUEIREDO
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
TELMO AUGUSTO JANES DE NORONHA CÔRREA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA PROTEÇÃO CIVIL
PAULO SIMÕES RIBEIRO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA EDUCAÇÃO
MANUEL ALEXANDRE MATEUS HOMEM CRISTO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PEDRO TIAGO DANTAS MACHADO DA CUNHA
SECRETÁRIA DE ESTADO DA CIÊNCIA
ANA MARIA SEVERINO DE ALMEIDA PAIVA
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE
ANA MARGARIDA PINHEIRO POVO
SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO DA SAÚDE
CRISTINA ALEXANDRA RODRIGUES DA CRUZ VAZ TOMÉ
MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS
HUGO MORATO ALFACE DO ESPÍRITO SANTO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA MOBILIDADE
CRISTINA MARIA DOS SANTOS PINTO DIAS
SECRETÁRIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO
PATRÍCIA GONÇALVES COSTA DE MACHADO SANTOS
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO
PEDRO MANUEL MONTEIRO MACHADO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA
JOÃO RUI DA SILVA GOMES FERREIRA
SECRETÁRIA DE ESTADO DO MAR
LÍDIA BULCÃO
MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO
ADRIANO RAFAEL SOUSA MOREIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA SEGURANÇA SOCIAL
JORGE MANUEL DE ALMEIDA CAMPINO
SECRETÁRIA DE ESTADO DA AÇÃO SOCIAL E DA INCLUSÃO
CLARA MARQUES MENDES
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E ENERGIA
SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE
EMÍDIO FERREIRA DOS SANTOS SOUSA
SECRETÁRIA DE ESTADO DA ENERGIA
MARIA JOÃO PEREIRA
MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E MODERNIZAÇÃO
SECRETÁRIA DE ESTADO DA IGUALDADE
CARLA DA CRUZ MOURO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA MODERNIZAÇÃO E DA DIGITALIZAÇÃO
ALBERTO MANUEL RODRIGUES DA SILVA
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PESCAS
SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA
JOÃO MANUEL MOURA RODRIGUES
SECRETÁRIA DE ESTADO DAS PESCAS
CLÁUDIA SOFIA GOMES MONTEIRO DE AGUIAR
Madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar será Secretária de Estado das Pescas
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SECRETÁRIO DE ESTADO DAS FLORESTAS
RUI MIGUEL LADEIRA PEREIRA
MINISTÉRIO DA CULTURA
SECRETÁRIA DA ESTADO DA CULTURA
MARIA DE LURDES DOS ANJOS CRAVEIRO