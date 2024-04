Mota de água encalhou na parte norte da Ponta de São Lourenço

Ao que tudo indica devido a falha mecânica quando navegava na costa norte da ilha da Madeira, uma moto de água acabou por encalhar na Ponta de São Lourenço tendo o seu único tripulante sofrido apenas algumas escoriações. Por se encontrar em zona só acessível por mar, na orla costeira junto à falésia do miradouro da Ponta do Rosto, foi resgatado pelo Sanas Madeira.

De acordo com o Associação Madeirense para Socorro no Mar (Sanas Madeira), a meio da tarde de hoje a embarcação afecta à Estação Salva Vidas em Santa Cruz foi activada para proceder à assistência de um indivíduo que, por alegada falha mecânica, encalhou a moto de água na zona norte da Ponta de São Lourenço. A chamada, recebida no Centro de Salvamento Costeiro e que levou à activação da embarcação SANAS103, indicava um incidente na zona do Miradouro da Ponta do Rosto com uma moto de água. À chegada, o indivíduo do género masculino encontrava-se na orla costeira, junto à moto, e com ligeiras escoriações, recusando assistência médica. Com a informação passada ao MRSC Funchal, foi efectuado o seu transporte até ao Centro de Salvamento Costeiro onde se encontrava a Polícia Marítima para tomar conta da ocorrência.