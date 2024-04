Madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar será Secretária de Estado das Pescas

A ainda eurodeputada madeirense, eleita pelo PSD-Madeira, Cláudia Monteiro de Aguiar, vai integrar o novo Governo da República.

O DIÁRIO sabe que Cláudia Monteiro de Aguiar será Secretária de Estado das Pescas, apurámos junto de fonte do Executivo madeirense.

Currículo

Cláudia Monteiro de Aguiar é licenciada em Sociologia pela Universidade do Minho, pós-graduada em Marketing e Comunicação e tem um Executive Master Management in Digital Transformation da Católica Lisbon Business & Economics.

O seu percurso profissional passa pela IPSS - Crescer sem Risco, como Socióloga, entre 2006 a 2008 e como Consultora de Comunicação e Marketing no Grupo PortoBay Hotels & Resorts entre 2008 a 2011.

Foi deputada pelo PSD-M à Assembleia da República, entre 2011-2014, fazendo parte das Comissões de Economia e Obras Públicas e Comissão de Assuntos Europeus.

Actualmente está a desempenhar o seu segundo mandato como deputada eleita pelo PSD-Madeira ao Parlamento Europeu (2014 a 2019 e 2019 a 2024). Foi eleita como a Melhor Eurodeputada do Ano 2016, na área do Turismo, num universo de 751 parlamentares.

Lidera a Tourism Task Force, o grupo de trabalho de Turismo do Parlamento Europeu. É vice-presidente da SME Europe, organização de defesa das pequena e médias empresas europeias e também é vice-presidente do grupo de trabalho das Regiões Ultraperiféricas no Comité das Pescas do SEArica, que é um grupo de trabalho dedicado aos Mares, Rios, Ilhas e Zonas Costeiras.