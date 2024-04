Capitania do Porto do Funchal emite aviso de vento forte

A Capitania do Porto do Funchal emitiu hoje um aviso de vento forte para a orla marítima da Madeira, que irá prolongar-se até às 18 horas desta sexta-feira.

Assim, segundo o aviso, é esperado vento de "sudoeste moderado a fresco, aumentando para muito fresco a forte, rodando para Oeste a partir do meio da tarde".

A visibilidade será "boa, tornando-se moderada a fraca a partir da tarde".

Já em relação ao estado do mar, na Costa Norte, antevê ondas de Noroeste 2 a 3 metros, passando a ondas de Oeste 3 a 3,5 metros a partir da manhã. Na Costa Sul são esperadas ondas de Oeste de 1 a 1,5 metros, aumentando para 3 a 3,5 metros.

Deste modo, a Capita do Porto do Funchal recomenda "aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas".

"Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda. Não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras", finaliza a Capitania.