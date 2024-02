Mais uma noite tropical na Madeira em pleno Inverno

E vão cinco nos últimos 30 dias. A última noite na Madeira voltou a ser tropical. Mais precisamente na Vila do Porto Moniz. É a segunda vez que tal se verifica este mês de Fevereiro, a quinta desde o início do ano, que é como quem diz, em pleno Inverno meteorológico.

Com efeito a última noite, pese embora as características tropicais que assolaram o Funchal por ocasião do Cortejo Alegórico este sábado à noite, foi contudo na localidade do extremo noroeste da ilha da Madeira onde a temperatura do ar à superfície não baixou dos 20 ºC durante toda a noite.

Em rigor e de acordo com os registos da estação meteorológica do IPMA localizada no Porto Moniz, a temperatura mínima do ar na noite deste sábado para domingo foi de invejáveis 20,7 ºC. Durante a noite o termómetro nesta localidade chegou a subir aos 21,8 ºC. Valores muito significativos atendendo à época do ano.

Foi a terceira vez este ano, segunda este mês, que o Porto Moniz regista noite tropical. Iguala assim a Ponta do Sol/Lugar de Baixo. O mesmo já se verificou, em duas noites de Janeiro, em Santa Cruz/Aeroporto.

A noite deste fim-de-semana de Carnaval esteve também na iminência de ser tropical noutras localidades costeiras da Região, nomeadamente no Funchal, que durante a noite viu a temperatura subir até a casa dos 20 ºC. O mesmo foi registado na última madrugada também em Santa Cruz/Aeroporto, Ponta do Sol/Lugar de Baixo e no Porto Santo.

A temperatura mais fria na última noite (10,2 ºC) foi sentida no Pico do Areeiro, a localização mais alta da rede de estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira.