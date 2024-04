"Albuquerque cedeu à 'torcida do bota-fogo'"

Rui Barreto acusa o líder do PSD de ter rompido o acordo com o CDS por mera estratégia para vencer as eleições internas do partido. Em entrevista, o secretário da Economia entende que o governo poderia continuar em funções até ao fim, se o presidente social-democrata tivesse saído de cena. É esta a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 11 de Abril.

Outros destaques:

PJ confirma aumento de burlas via 'Whatsapp' Nos últimos três anos polícia contabilizou 130 casos. Marcos Fontes narra como ia caindo no esquema fraudulento.

Glória de Vata arrancou nos Barreiros Ex-jogador do Benfica conta ao DIÁRIO, desde a Austrália, a aventura que o iria catapultar para a fama.

9 caras novas em 29 candidatos Miguel Albuquerque aposta em lista às 'Regionais' sem oposição interna. Dois partidos desistem de ir a votos.

E, por fim, Padeiro pedófilo condenado mas livre da cadeia Condenado a quatro anos e meio, com pena suspensa.

