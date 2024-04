Superiate 'Maltese Falcon' de empresária do Reino Unido atraca sexta-feira no Porto do Funchal

Chega ao Porto do Funchal na próxima sexta-feira, 12 de Abril, ao final do dia, e permanecerá até às 12 horas de sábado, o superiate 'Maltese Falcon', que pertence a uma das empresárias mais bem-sucedidas do Reino Unido, Elena Ambrosiadou.

O superiate, construído por Perini Navi em 2006, atinge a velocidade máxima de 19,5kn, sendo que a velocidade cruzeiro é de 16.0k, tendo a capacidade de acomodar até 12 convidados em seis cabines, com 19 tripulantes.

Foto 'Superyacht Fan'

Segundo o site 'Superyacht Fan' este é um dos iates à vela mais caros do mundo, com um preço superior a 100 milhões de doláres, cerca de 93 milhões de euros.

Numa notícia publicada no 'Sail -World', em 2009, a proprietária contava que não tinha tempo de navegar no barco. "Trabalho 16 horas por dia, sete dias por semana. Duvido que passe muito tempo nele".