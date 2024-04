Casa do Povo do Porto Santo passa a oferecer apoio no SIMplifica

O Governo Regional, através da Secretaria Regional das Finanças, estabeleceu, esta manhã, um protocolo com a Casa do Povo do Porto Santo, para que esta instituição possa disponibilizar apoio aos cidadãos porto-santenses e visitantes com o portal SIMplifica.

É um serviço que nós assumimos a necessidade de ser mantido e louvamos aqui a actividade da Casa do Povo em querer assumir esta parceria para que, acima de tudo, a população do Porto Santo consiga ter um local onde possa recorrer para obter ajuda no SIMplifica, porque todos nós sabemos o que isso representa particularmente para os porto-santenses na questão da mobilidade Rogério Gouveio, secretário regional das Finanças

Na assinatura do protocolo assinado, esta manhã, nas instalações da Casa do Povo, o governante apesar de salientar que se trata de um "processo informatizado e desburocratizado", por vezes surge sempre alguma necessidade, especialmente para as pessoas que estão menos familiarizadas com os meios informáticos.

Desta forma, agora a Casa do Povo da ilha dourada passa a ter um "serviço à disposição da população para terem ajuda no registo, na actualização dos seus dados" e para que, acima de tudo, "consigam estar sempre aptos para aderir ao serviço de mobilidade, que permite à população ter uma liberdade de acção e de movimentação dentro da Região".

Horário de funcionamento da Casa do Povo do Porto Santo

Também a presidente da Casa do Povo, Fátima Silva, destacou a importância deste serviço. "Vai ajudar e muito a população", frisou, acrescentando que com a chegada de muitos estrangeiros o SIMplifica é "uma grande necessidade".