Holstein Kiel sobe à Bundesliga pela primeira vez na sua história

O Holstein Kiel, clube do norte da Alemanha, subiu hoje pela primeira vez à Liga alemã de futebol, após empatar 1-1 na receção ao Fortuna Dusseldorf, terceiro classificado, que vai disputar, pelo menos, o play-off de promoção.

Com 65 pontos somados, o Holstein Kiel já não pode ser alcançado pelo Fortuna Düsseldorf, com 60 pontos, enquanto o St. Pauli, atual segundo classificado, com 63, pode garantir no domingo o regresso à elite do futebol germânico desde 2011, em caso de vitória ou empate na receção ao lanterna-vermelha Osnabruck.

A torcida invade o campo para comemorar a primeira disputa de Bundesliga que o Holstein Kiel fará! ❤️‍🔥pic.twitter.com/UJ6aR5r2mc — 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐈𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫 🇩🇪🇧🇷 (@BundesInsider) May 11, 2024

Esta é a primeira vez que o Holstein Kiel vai participar na Bundesliga, que foi criada em 1963, mas o clube foi campeão alemão em 1912, ao conquistar a Oberliga Norte, uma das cinco Ligas que constituíram a primeira divisão alemã, após a Segunda Guerra Mundial, até a criação da Bundesliga.

Na época 1962/63, o Holstein Kiel ficou em quinto lugar na Oberliga Norte e não conseguiu vaga para entrar na primeira temporada da Bundesliga.