‘Casa cheia’ para mais uma noite Aqui Acolá

Mais uma noite. Mais uma enchente. A Ponta do Sol, que acolhe por estes dias o Festival Aqui Acolá, está a viver a cultura da melhor maneira, com inúmeras actividades que potenciam as artes, com artistas regionais, nacionais e internacionais. A brasileira Vanessa da Mata foi um dos motivos que levaram milhares ao concelho na noite deste sábado.

Ao DIÁRIO, Leonardo Santos, coordenador-geral do Festival Aqui Acolá, mostrou-se muito satisfeito com o “grande sucesso” desta edição. “Muito público na primeira noite dos grandes eventos, muito público na segunda noite dos grandes eventos”, sintetizou, convidando a nova presença neste domingo, quando ainda estão reservadas muitas iniciativas.

Este domingo, um dos pontos altos será a exibição do filme do realizador madeirense João Brás, pelas 16 horas, no Centro Cultural John dos Passos. Uma película, amplamente divulgada a nível nacional e internacional, e que aborda um tema social de complexidade, a doença de Alzheimer.

Saiba aqui que outras actividades traz o festival neste dia 13 de Maio.