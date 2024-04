Radar Meteorológico do Porto Santo já emite imagens no site do IPMA

O radar meteorológico do Porto Santo já esta funcionar, depois de muito tempo inactivo.

Ao longo dos últimos meses, vários técnicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e também técnicos alemães tentaram em vão solucionar o problema que teimava em persistir.

No entanto, o DIÁRIO sabe que no último mês o IPMA intensificou a sua intenção de solucionar o problema o mais o rápido possível, e, nas últimas semanas, mais técnicos alemães estiveram no radar meteorológico da 'ilha dourada' e, por fim, conseguiram detectar o que estava mal e solucionar a avaria, nos últimos dias.

As imagens do arquipélago da Madeira emitidas pelo radar, já estão on-line no sítio da internet do IPMA.