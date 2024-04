'Mein Schiff 1' despede-se hoje do Funchal e só volta daqui a um ano

O 'Mein Schiff 1' está no porto do Funchal, naquela que é a sua escala semanal habitual. Na verdade, será a última desta época alta, sendo que apenas volta à Região em Abril do próximo ano.

O navio chegou ontem à Madeira para uma escala de 24 horas, transportando 2.965 passageiros e 1.015 tripulantes, provenientes de Canárias. Este itinerário está denominado '1 noites de Grã-Canária a Maiorca'. Começou em as Palmas, a 7 de Abril, com escalas, em Tenerife, La Palma, agora, no Funchal, depois, Cadiz, Tanger, Málaga, Valencia e Palma de Maiorca, onde acaba a viagem a 18 de Abril.

O 'Mein Schiff 1' vai agora posicionar-se nas próximas semanas, em Palma de Maiorca, operando cruzeiros na área do Mediterrâneo e depois, em Kiel, na Alemanha, de onde irá operar para o norte da Europa.