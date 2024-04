Albuquerque determinado em manter a "excelência" na saúde pública da Região

A garantia é do presidente do Governo Regional. A Madeira tudo fará para "manter um sistema público [de saúde] de excelência".

Reconhece que tal implica fazer opções, sendo que a prioridade é "garantir a sustentabilidade" do estado social.

Miguel Albuquerque destacou o "trabalho extraordinário" dos enfermeiros, nomeadamente na "dedicação e entrega", bem patente na forma como a Região ultrapassou a pandemia.

Prova disso é também a crescente aposta nestes profissionais, ao dar conta da contratação de 597 profissionais de enfermagem desde 2015.

Declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no Salão Nobre do Governo Regional, durante a cerimónia de assinatura de contrato-programa entre o Governo Regional e a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny.

Assegurou ainda que os enfermeiros madeirenses "são dos mais bem formados na Europa".

Reiterou a promessa de "continuar a melhoria contínua e progressiva" da saúde na Região