Santa Cruz passa a contar com 24 novos bombeiros sapadores

A Câmara Municipal de Santa Cruz celebrou, ontem, 24 contratos com os novos operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Os recrutas vão agora iniciar uma formação de 980 horas, ministrada na Companhia de Bombeiros Sapadores de Lisboa, que tem início já na próxima segunda-feira.

"Um ponto alto para o Município que aguardava há 20 anos por esta realidade e para Filipe Sousa, cujo compromisso assumiu com a Companhia de Bombeiros e com todos os munícipes do Concelho, num investimento para a formação destes novos recrutas que supera os 150 mil euros", indica nota à imprensa.

Os novos bombeiros regressam à Região em Outubro, seguindo-se 6 meses de estágio em contexto de trabalho. Os restantes 16 candidatos ficam em lista de recrutamento, tendo já o presidente manifestado a intenção de avançar com nova recruta a partir do próximo ano.

"A formação em Lisboa resulta de um protocolo realizado entre o Município de Santa Cruz e Município de Lisboa, através do seu Regimento de Sapadores Bombeiros, corpo bombeiros este de reconhecido mérito e conhecimento na formação dos bombeiros sapadores, sendo este o culminar de um processo de recrutamento que decorreu desde , de forma transparente, e que permitirá aos novos bombeiros adquirir conhecimentos e experiências únicas em áreas abrangentes, numa partilha com recrutas de outras zonas do país, nomeadamente, dos corpos de bombeiros sapadores da Figueira da Foz e Tavira", indica a mesma nota.

Esta é uma medida que visa colmatar o envelhecimento da corporação, cuja média de idades é de 55 anos e com previsão de saída de 25 bombeiros para a reforma.

"Com a assinatura destes contratos, Santa Cruz mostra, mais uma vez, o trabalho que está a ser feito em prol da população, com um investimento na segurança dos munícipes que ultrapassará os 3,2 milhões euros nos últimos 24 meses", termina.