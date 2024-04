Noite tropical com temperaturas acima dos 26 ºC

Estão de volta as noites tropicais consequência da subida acentuada das temperaturas do ar. Depois de dois meses de interregno – última noite tropical havia ocorrido a 28 de Janeiro/21,1 ºC no Porto Moniz -, a noite desta sexta-feira, dia 11 de Abril, foi tropical em pelo menos quatro concelhos da Madeira – Funchal, Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Calheta – com base na rede de estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira.

Até ao nascer do sol (07h40) seis das 20 localidades dotadas de estações meteorológicas registaram temperaturas mínimas tropicais – temperatura não baixa dos 20 ºC -, a saber: Monte (23,5 ºC), Cancela/SRPC (23,0 ºC), Funchal/Lido (22,3 ºC), Quinta Grande (21,8 ºC), Funchal/Observatório (21,7 ºC) e Prazeres (20,6 ºC).

Destaque ainda para o facto de durante a noite a temperatura do ar à superfície ter ultrapassado os 26 ºC no Funchal/Observatório (26,5 ºC/04h00) e na Quinta Grande (26,4 ºC/05h30), valores máximos registados no período nocturno.

O IPMA previa que a partir de ontem o aumento significativo da temperatura do ar pudesse aumentar os valores até 10 ºC. Registe-se o caso da Quinta-Grande, no que no início desta semana, no domingo, dia 7, registou temperatura mínima de 9,6 ºC.

Nota ainda para São Vicente, a localidade mais fria nesta última noite Registou o extremo da temperatura mínima (12,3 ºC) e também a temperatura máxima mais baixa (13,4 ºC).