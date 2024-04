PS exige garantia da ligação aérea para o Porto Santo a partir de 22 de Abril

O vereador do Partido Socialista (PS) na Câmara Municipal do Porto Santo questionou, hoje, o presidente da autarquia a respeito da continuidade da ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo, tendo em conta que neste momento não é possível marcar viagens a partir do próximo dia 22.

Miguel Brito lembra que, "no passado, devido a constrangimentos relacionados com o procedimento concursal, o Governo da República assegurou sempre a prorrogação da concessão, garantindo que as ligações nunca fossem interrompidas", mas alerta que "neste momento, não há qualquer resposta do novo executivo a este respeito".

“A partir do dia 22 de abril, os porto-santenses e os madeirenses que queiram usar esta linha não têm assegurada essa marcação das viagens e não há uma resposta clara do município, do Governo Regional, nem do agora Governo central no sentido de garantir esta ligação”, realçou socialista em comunicado remetido às redacções.

Miguel Brito faz notar que, "até há pouco tempo, o presidente da Câmara era uma das vozes mais activas quanto à necessidade de resolução deste problema, mas, agora que o PSD está no Governo da República, é incapaz de dar uma resposta para pôr fim a esta inquietação dos porto-santenses e garantir a continuidade das ligações".

Aproveitando a visita do primeiro-ministro à Região, bem como o facto de o presidente do Governo Regional ter manifestado a intenção de reunir-se também com o ministro das Infraestruturas, o vereador socialista desafia chefe do executivo madeirense a abordar esta questão e dar uma garantia aos porto-santenses.