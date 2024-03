Montenegro esteve 15 minutos reunido com Marcelo e saiu de Belém em silêncio

O primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, esteve hoje reunido cerca de 15 minutos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para lhe apresentar a lista dos seus ministros, tendo saído de Belém em silêncio.

Depois do encontro com o chefe de Estado, que durou um quarto de hora, Montenegro passou de novo pela sala das bicas do Palácio de Belém e não falou aos jornalistas, levando o mesmo dossier cinzento de baixo de braço com o qual tinha entrado.

O primeiro-ministro indigitado e os ministros do XXIV Governo Constitucional tomam posse na terça-feira e os secretários de Estado dois dias depois, estando o debate do programa de Governo marcado para 11 e 12 de abril.