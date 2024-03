Santos Silva foi a Belém despedir-se de Marcelo e rejeitou deixar conselhos ao sucessor

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, foi hoje ao Palácio de Belém agradecer ao chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a "simpatia" e cooperação dos últimos anos, rejeitando deixar conselhos ao sucessor.

A segunda figura institucional do Estado falava aos jornalistas à saída de uma audiência que pediu ao Presidente da República e que durou cerca de meia hora, no Palácio de Belém.

Foi uma despedida do ponto de vista institucional, visto que terminarei agora o meu mandato, e também do ponto de vista pessoal, visto que quer como ministro dos Negócios Estrangeiros primeiro, e agora como presidente da Assembleia da República, colaborei sempre no âmbito das minhas competências com o senhor Presidente da República, e dele recebi sempre provas de simpatia, amabilidade e muito boa cooperação. Augusto Santos Silva

Nas eleições legislativas do passado dia 10, Augusto Santos Silva foi o primeiro presidente da Assembleia da República a falhar a reeleição como deputado, na qual concorreu pelo círculo Fora da Europa.

Questionado sobre se gostaria de deixar algum conselho ao seu sucessor, o socialista respondeu apenas: "Não, não dou conselhos a ninguém, muito obrigada".

Já sobre o que espera do desempenho do próximo hemiciclo, Santos Silva mostrou-se convicto de que "a Assembleia da República vai cumprir a sua missão institucional, as suas competências, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista da fiscalização do Governo e da administração, quer do ponto de vista de ser o centro do debate político e democrático em Portugal".

"Não tenho a mínima dúvida sobre isso", acrescentou.

Sobre o seu futuro, Santos Silva disse apenas que na terça-feira, data prevista para o início da XVI legislatura, irá retomar as suas funções como professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.