'Fumo branco' tardio de Belém em destaque nos jornais

Bom dia. Se não sabia, os jornais nacionais de hoje tentam esclarecer tudo o que se passou ontem com o encerramento da contagem dos votos das eleições legislativas do passado dia 10, com os resultados dos círculos do estrangeiro a garantirem que a AD obteve a maioria dos votos face ao PS e, assim, Luís Montenegro pode ser indigitado. Já aconteceu ontem já bem tarde, a resvalar para hoje... Ainda assim, os jornais trazem a informação nas primeiras páginas.

Na revista Visão:

- "Santa Casa. A aposta falhada que fez perder milhões"

- "Política. As manobras de bastidores à esquerda e à direita"

- "Judiciária. A história da caçada ao 'narco' colombiano"

- "Automóveis elétricos. A grande invasão da China"

Na revista Sábado:

- "Como conseguir casas mais baratas"

- "Cavaco Silva. As histórias incríveis do Governo minoritário de 1985"

- "Entrevista a Lili Caneças: 'Aos 13 anos já tinha lido Kafka e Sartre'"

- "O misterioso negócio da compra do Canelas por Madureira e César do Paço"

- "Procurador do caso EDP alvo de queixa por falsificação e abuso de poder"

No Correio da Manhã:

- "Operação 'Maestro'. Escutas tramam Serrão e Juca"

- "370 mil euros de alojamento em hotel de luxo pagos com fundos comunitários"

- "Futuro primeiro-ministro recebido em Belém. Montenegro avança com novo Governo"

- "Portuguesa e família esmagados em paragem"

- "Portugal-Suécia. Gyokeres testa seleção nacional"

- "Benfica. Schmidt elogia empenho de Cabral"

- "Antigo jogador. António Pacheco morre aos 57 anos"

- "Gondomar. Casal compra bebé por 10 mil euros e é detido pela PJ"

- "Crime na Lapa. Mata e esquarteja o noivo a três meses de casar"

- "Mudança de escola. Mais de 20 mil vagas para professores"

No Público:

- "Mais de metade dos pais partilharam a licença parental com as mães"

- "Novo Governo. Montenegro diz que AD tem maioria para governar"

- "MP diz que Manuel Serrão usava contas da mãe para ocultar a proveniência dos fundos"

- "Conselho Europeu. Líderes da UE debatem novo paradigma de defesa"

- "Assédio. Vítimas do CES exigem saída de Boaventura e mais processos"

- "André Villas-Boas: 'FC Porto está numa situação limite. 2028 já não é para mim'"

No Jornal de Notícias:

- "Governo. A hora de Luís Montenegro"

- "Emigração. Chega elege dois deputados e tira lugar a Santos Silva"

- "Negociações. BE e PAN unidos para travar subida da direita radical"

- "Casal infértil compra bebé em Espanha e regista-o com falsa declaração de médico"

- "Justiça. 13 mil faturas vistas à lupa no caso dos fundos comunitários"

- "Óbito. Morreu Pacheco, antiga glória de Benfica e Sporting"

- "Futebol. Guimarães em festa para ver a seleção"

- "Porto. Escola ensina programação informática de forma gratuita"

- "Aveiro. Transportes públicos reforçados a partir de abril"

No Diário de Notícias:

- "Montenegro vai formar Governo"

- "A marcha dos universitários contra os preços da habitação"

- "Há mais de 330 mil desempregados. Baixas qualificações preocupam empresários"

- "Justiça. 13 empresas, 3 sociedades e 45 investigados. A 'complexa' teia do 'Maestro' Serrão"

- "Política. PSD não abre o jogo sobre apoio a Costa para a UE"

- "Internacional. Kiev ganha 4,5 mil milhões mas perde nas importações"

- "Desporto. Jota Silva. A estreia na seleção do menino de Melres"

- "Cultura. 'Belém Soundcheck'. 'A inquietação' de Camané no arranque do festival"

- "Onde estava há 50 anos? Rosa Alice Branco, escritora"

No Negócios:

- "Mota-Engil Angola tem novo acionista"

- "Montenegro dá a cara pelo novo ciclo político"

- "Calendário cruza futuro do Novo Banco com o BCP"

- "Trabalho. Aviação pede incentivos para evitar crise de falta de pilotos"

- "Regulamento. UE obriga países a criar entidade para fiscalizar IA"

No O Jornal Económico:

- "Marcelo indigita Montenegro como primeiro-ministro"

- "Portugal tem potencial para até cinco gigawatts de energia nuclear"

- "Operação Maestro: Serrão 'disponível' para esclarecimentos"

- "Fed deixa inalterados juros e previsões de cortes para este ano"

- "Oeiras vai recuperar SATU com traçado da Parques Tejo. Rui Rei, presidente executivo da Parques Tejo"

- "Topo da Agenda: boletim económico, PMI e Altri"

No A Bola:

- "Sporting. Eduardo com as mãos no futuro. Quaresma vai renovar por três anos no final da época"

- "Portugal-Suécia. 'É um jogo de europeu', Roberto Martínez"

- "Benfica. Celtic quer ficar com Paulo Bernardo"

- "FC Porto. Galeno já escolheu o Brasil"

- "António Pacheco. 1966-2024"

No Record:

- "Benfica. Meia volta ao mundo. Otamendi e Di María viajam 20 mil km e regressam em cima do jogo com o Chaves"

- "Portugal-Suécia. Dia de estreias. Selecionador avalia caras novas"

- "Sporting. Israel amarrado. SAD tem 60% do passe e pode comprar mais 30"

- "FC Porto. Eleições a ferver"

- "Villas-Boas: 'Estão a aproveitar-se da debilidade do presidente'"

- "Pinto da Costa: 'Ainda falo sem precisar que me digam o que vou fazer'"

- "1966-2024. António Pacheco"

E no O Jogo:

- "Portugal-Suécia. Exame monstro à defesa. Seleção terá Gyokeres e companhia como teste na preparação do Euro"

- "FC Porto. Reiterada confiança na continuidade de Sérgio [Pinto da Costa]"

- "Villas-Boas duvida que presidente lidere mais quatro anos: 'Penso que não está em condições'"

- "Benfica. Bayern, PSG e Liverpool na pista de Neves"

- "Sporting. Inácio e Quaresma de topo"

- "Líder - Selecionador elogia Hjulmand"

- "Braga. Moutinho, elixir da juventude do 4x4x2"

- "V. Guimarães. Bruno Varela de regresso"

- "Famalicão. Evangelista apresentado"