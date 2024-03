Presidente da República indigita Montenegro como primeiro-ministro

O Primeiro da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indigitou Luís Montenegro como primeiro-ministro, informa nota no site da Presidência da República Portuguesa.

"Tendo o Presidente da República procedido à audição dos partidos e coligações de partidos que se apresentaram às eleições de 10 de Março para a Assembleia da República e obtiveram mandatos de deputados, tendo a Aliança Democrática vencido as eleições em mandatos e em votos, e tendo o Secretário-Geral do Partido Socialista reconhecido e confirmado que seria líder da Oposição, o Presidente da República decidiu indigitar o Dr. Luís Montenegro como Primeiro-Ministro, apresentando oportunamente ao Presidente da República a orgânica e composição do XXIV Governo Constitucional", refere o comunicado.