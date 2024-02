São Vicente Cup junta 60 equipas e 840 atletas

Durante três dias, o Estádio dos Juncos, em São Vicente, será palco da XI edição do torneio São Vicente Cup, um evento desportivo que reúne 60 equipas dos escalões de formação (sub 8; 10; 12) totalizando mais de 840 atletas representando 27 clubes, dos quais 3 chegam do Reino Unido e 7 viajam do território continental.

Na apresentação do cartaz tanto o presidente do município como o director regional da Juventude e Desporto enalteceram os princípios basilares que norteiam este evento, sublinhando que a par da prática e fomento desportivo o concelho e a Região saem fortalecidas no capítulo da promoção.

“Este não é só um torneio dentro de quatro linhas”, começou por destacar o edil justamente por considerar que existe uma preocupação da organização alargar a competição num âmbito mais social “fora das quatro linhas”.

A própria interação que vem fora da Região. É isso tudo que o torneio promove.

Já David Gomes, director regional da Juventude e Desporto, congratulou-se por verificar que o evento desportivo tem uma “dimensão diferenciadora”que na sua opinião eleva a competitividade.

O governante vê neste tipo de iniciativas benefícios no plano promocional pois não tem dúvidas que vai dinamizar a economia local e turística.

Assinalou também que neste período de interrupção lectiva será propício para fomento da actividade física, de combate à obesidade.

Quem também aplaudiu o evento foi José Spinola, vice presidente da Associação de Futebol da Madeira