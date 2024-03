Mais de uma centena votou nos primeiros 15 minutos

Dos 846 militantes com direito de voto inscritos nas quatro assembleias de voto instaladas na Sede do PSD/M, mais de uma centena terá votado nos primeiros 15 minutos do sufrágio a julgar pela significativa adesão de eleitores desde a abertura das urnas, às 17h30.

Quando a porta abriu já cerca de meia centena de sociais democratas enchiam o pequeno passeio à entrada da Rua dos Netos.

Pedro Ramos integrava o lote dos que faziam fila. Pouco depois João Carlos Abreu, antigo secretário da Cultura, e Rui Alves, presidente do CD Nacional.