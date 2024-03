'Concerto de Primavera' terá lugar a 27 de Março no Centro de Congressos da Madeira

Vai realizar-se no próximo dia 27 de Março, no Centro de Congressos da Madeira, o 'Concerto de Primavera', uma iniciativa organizada pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, em parceria com a Banda Militar da Madeira. A receita do concerto reverterá, na íntegra, para o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Esta quarta-feira, 6 de Março, foi assinado um protocolo de e cooperação entre o Exercito Português, através da Zona Militar da Madeira, e o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, com o objecto de aproveitar as sinergias e potencialidades das duas instituições nos respectivos domínios de actividade.

Em nota enviada pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, é dado conta que no documento o Exército Português, na sequência do trabalho de divulgação da cultura militar, através da Banda Militar da Madeira (BMM), compromete-se a "colaborar com o Conservatório na organização e promoção de eventos de cariz cultural, desde que para os mesmos exista oportunidade de agenda, participar ativamente na formação, em contexto de trabalho do curso profissional de música, na BMM, com carga horária e moldes a definir e apoiar em meios humanos e materiais as actividades aprovadas a desenvolver".

Por outro lado, o Conservatório compromete-se a "promover concertos em parceria com a Banda Militar da Madeira, desde que para os mesmos exista oportunidade de agenda, a promover acções de sensibilização aos alunos do Conservatório, através de recitais da BMM, antevendo a possibilidade de os aludidos alunos prosseguirem uma carreira militar na música e a destacar alguns alunos para integrarem casuisticamente a BMM, desde que requisitados com a antecedência mínima de seis meses, sem prejuízo das respectivas actividades lectivas".

O concerto irá juntar duas orquestras - a do Conservatório e a Banda Militar da Madeira - e será dirigido por três maestros: Lino Fernandes (da Orquestra de Sopros dos Cursos Livres em Artes do Conservatório), Jorge Garcia (da Orquestra de Sopros do Ensino Especializado do Conservatório) e Luís Afonso (da Banda Militar da Madeira).