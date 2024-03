Montenegro apresenta composição do Governo a 28 de Março

Após ter reunido no início desta madrugada com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o agora primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, comunicou aos jornalistas que apresentará composição do Governo no dia 28 de Março.

Acertou ainda com Marcelo que a data de tomada de posse será no dia 2 de Abril.

Sem responder às questões dos jornalistas no final das declarações, Montenegro informou que esta reunião tardia ocorreu apenas porque esta quinta-feira irá reunir-se com o presidente da Comissão Europeia e também com os colegas líderes dos partidos políticos que fazem parte do Partido Popular Europeu e era "inviável poder estar aqui de manhã e ao mesmo tempo útil participar nessas reuniões já nesta condição de primeiro-ministro indigitado".