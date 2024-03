São Vicente Cup não chega ao fim devido ao mau tempo

A 11.ª edição São Vicente Cup - Torneio Infantil de futebol veio a chegar ao fim na tarde do dia de ontem devido ao mau tempo.

O evento que arrancou esta quinta-feira e que se prolongava até sábado no Estádio Juncos teve que ser cancelado, primeiro devido ao vento forte que se fez sentir ao longo do final da manhã de hoje, e depois pelo facto das previsões meteorológicas para os próximos dias não serem as melhores.

“Com grande tristeza, informamos que o Torneio São Vicente Cup foi cancelado devido às condições meteorológicas adversas que estão a ser sentidas no Estádio dos Juncos.

A segurança dos jogadores, adeptos e staff é a nossa principal prioridade e, com as previsões a indicarem que o mau tempo vai persistir, não podemos garantir um ambiente seguro para a realização do evento.

Lamentamos profundamente o incómodo que este cancelamento possa causar e agradecemos a compreensão de todos”, adiantou há pouco a organização na página de facebook do torneio.

De referir que a edição de 2024 contava com um total de 60 equipas distribuídas pelos escalões de sub-8, sub-10 e sub-12 totalizando mais de 840 atletas representando 27 clubes, dos quais três oriundos do Reino Unido e sete do território continental.