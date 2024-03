Poderá faltar água em Câmara de Lobos na próxima semana

No próximo dia 3 de Abril, "poderão ocorrer, pontualmente, interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável" no concelho de Câmara de Lobos, informa a ARM - Águas e Resíduos da Madeira.

De acordo com a nota remetida esta tarde às redacções, o abastecimento de água poderá ser afectado "no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, que visam diminuir as perdas de água".

Assim, no dia 3 de Abril, entre as 13h30 e as 17h30, poderá faltar água nas seguintes zonas: Rancho, Ribeira da Alforra e Serrado da Adega.