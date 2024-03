Vai faltar água na zona das Mercês esta quinta-feira

A Câmara Municipal do Funchal informou que, quinta-feira, dia 21 de Março, entre as 9h e as 16 horas, haverá um corte do abastecimento de água na zona das Mercês. Será afectada a Rua da Saúde, bem como Rua das Mercês; Calçada da Saúde; e Rampa da Saúde.

Em causa está uma intervenção no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal.

"Mais se informa que as Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis", termina nota enviada à imprensa.