CDU denuncia "fracasso da política social do governo"

A CDU organizou este sábado uma iniciativa política regional no Funchal onde Edgar Silva afirmou que, em face do grave problema da habitação, "a luta pelo direito à casa manifesta aquele que é o fracasso da política social do Governo PSD/CDS, com o apoio do PAN".

Nesta intervenção na Rua Fernão Ornelas, disse Edgar Silva:

No paraíso privado dos investidores e especuladores em que se tornou a Madeira, com o Governo PSD/CDS ao serviço dos negociantes e especuladores, com o aumento galopante das rendas para habitação, as medidas de apoio público à habitação acabam nas contas de certos senhorios e nas mãos dos especuladores. Edgar Silva, cabeça-de-lista da CDU às Regionais

Para a CDU, "o maior fracasso da governação PSD/CDS está exposto na extensa lista de espera de milhares de famílias que nesta terra não conseguem uma moradia para uma vida digna".

De acordo com Edgar Silva, "o problema habitacional confirma na Madeira o fracasso da política social do governo, que cometeu a proeza de fazer com que alugar uma habitação, e, mais ainda, comprar casa, seja um privilégio de poucas famílias, um direito apenas para quem tem muito dinheiro".

Ricardo Lume disse nesta iniciativa que «basta injustiças!», nestas ilhas em que predominam "as políticas em favor dos bancos e dos grandes negócios". Adiantou ainda que "há anos que os preços das rendas sobem muito mais rapidamente que os salários".

Segundo Ricardo Lume, "milhares de famílias lutam pelo direito à casa porque as despesas com a habitação estão a explodir e as políticas públicas não resolvem os problemas de quem vive nesta Região".

Para Edgar Silva, "esta Região já tinha as maiores desigualdades sociais do País, mas com o problema habitacional as injustiças sociais ainda se tornaram mais extremadas e ainda mais fundas as desigualdades sociais".