Despiste na VR1 causa ferido em Câmara de Lobos

Uma viatura ligeira que circulava na Via Rápida (VR1) no sentido Ribeira Brava – Machico, entrou em despiste após a curva do nó de Ponte dos Frades, indo embater na lateral da via de circulação. Do acidente, ocorrido pouco depois das 9 horas, - numa altura em que a estrada encontrava-se molhada devido aos aguaceiros - resultou um ferido, uma mulher, que foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e prontamente transportada ao serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A viatura acidentada ficou imobilizada na fila da esquerda.