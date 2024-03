Município de Câmara de Lobos associa-se à 'Hora do Planeta'

No próximo sábado, 23 de Março, o mundo une-se mais uma vez na celebração da 'Hora do Planeta', uma iniciativa global liderada pela WWF - World Wide Fund For Nature, com o objectivo de sensibilizar para as urgentes questões das alterações climáticas.

Ora, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos irá juntar-se a este movimento planetário.

Num gesto simbólico de compromisso ambiental, as luzes da baixa da cidade e do centro da Freguesia do Curral das Freiras serão desligadas entre as 20h30 e as 21h30. Este gesto não só representa um símbolo de solidariedade global, mas também pretende incentivar a reflexão sobre a importância da adoção de medidas individuais e coletivas para proteger o nosso planeta. Para envolver ativamente a comunidade, a Câmara Municipal lança um desafio aos munícipes para que se juntem a esta iniciativa desligando as luzes em suas casas durante o mesmo período. É uma oportunidade para cada cidadão demonstrar o seu compromisso pessoal na luta contra as alterações climáticas. Autarquia de Câmara de Lobos

Além disso, durante a 'Hora do Planeta', a Luz Academia promoverá uma aula de alongamentos na Praia do Vigário: "Esta actividade visa proporcionar um momento de conexão com a natureza e incentivar hábitos saudáveis de vida, alinhados com os princípios de sustentabilidade ambiental", explica.

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos "convida todos os seus munícipes e parceiros a juntarem-se a esta causa global, demonstrando o seu compromisso com o futuro do nosso planeta".